人民幣大波動！中資大行露手影　後市會...

中美談判消息反覆無常，人民幣匯價如坐「過山車」！受美國官員偏淡言論影響，人民幣周三(4日)收跌228點子，至7.0699人民幣兌每美元，兌港元匯價亦失守「9算」關口，即每百港元可兌90.6元人民幣。然而，之後外圍時段傳出中美仍致力推進貿易協議，帶動人民幣匯價急速反彈至7.05水平。

官方周三開出予市場參考的人民幣中間價，按日下跌159點子，至7.0382。彭博引述瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰指，人民幣中間價偏弱，或意味內地允許匯價有更大波動，並擺出一個不急於與美國談判的姿態。

市場對中美達成首階段協議疑慮升溫，周三下午曾拖累人民幣急貶0.41%，收市創逾1個月低位。不過，收市後傳出美方談判人員預計，仍有望可於本月中，即美國對中國加徵關稅之前達成協議，刺激人民幣急漲逾200點子。

有外匯交易員更表示，周三有中資大行托市手影，於人民幣跌至7.07附近大量沽出美元，並買入人民幣，防止人民幣進一步轉弱，分析相信是反映內地不樂見人民幣急速貶值。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，美匯指數回落，理論上應刺激人民幣升值，惟中美貿易變數拖累匯價。他相信，美方仍傾向促成貿易協議，而且美國總統特朗普反覆無常，並非「新鮮事」，對協議前景未感絕望。

李氏估計，最大可能性是美國延遲對中國加徵的關稅，屆時市場情緒將轉趨平穩，帶動人民幣於7.05至7.06水平徘徊。然而，若貿易協議觸礁及美國如期加稅，人民幣有機會貶值至7.12水平(每百港元約兌91.2元人民幣)。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文亦認為，中美於本月達成首階段協議的可能性轉趨渺茫，有機會至明年第3季，美國11月總統大選前才成事。若美國月內對中國加徵關稅，人民幣或跌至7.1，及後為抵銷關稅影響，繼續貶值的可能性較大，為免引發資本外流風險，料跌勢將保持緩慢。

法興銀行新興市場經濟學家Jason Daw稱，市場對中美達成第一階段協議的疑慮正在升溫，人民幣匯價或繼續調整，並傾向沽空人民幣，目標價低見7.25兌每美元(每百港元約兌93元人民幣)。他預計全球經濟會持續下行，使風險資產受壓，並刺激匯率走勢更加波動。

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