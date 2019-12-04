經濟現疲態！美11月私人職位增長半年最少

美國11月ADP私人職位增長6.7萬個，今年5月以來新低，並遠少過市場預期的13.5萬個，以及10月經修訂後的12.1萬個。

ADP就業分項數據顯示，11月製造業職位減少1.8萬個，成為最大拖累，與此前ISM製造業採購經理指數(PMI)表現低迷的情況一致。

ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz表示，11月美國勞動力市場出現放緩迹象，商品生產商依舊處於掙扎狀態，而服務業提供商在醫療保健及專業服務的推動下，依舊保持正增長。不過，無論公司規模大小如何，均出現就業增長緩慢的情況，小型公司繼續面臨來自較大競爭對手的壓力。

穆迪分析首席經濟學家詹迪指出，美國就業市場正在失去光芒，製造商、商品生產商及零售商都在裁員，工作機會減少，就業增長放緩，失業率將進一步上升。

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