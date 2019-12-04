生物識別新玩法　英國銀行推鎖匙扣支付

外國媒體報道，英國銀行NatWest正測試一項新的指紋識別支付技術，提供高達100英鎊(約1,025港元)的非接觸式交易服務認證。

據NatWest的說法，用戶需先將指紋詳細信息上載到一個鎖匙扣，並透過手機註冊其帳戶。該行稱鎖匙扣不比鎖匙環大​​，並且配有小型指紋讀取器。生物識別數據已在設備上加密，絕不會與商戶或銀行共享。

據悉，首階段將有250個客戶參加該試驗，試驗將持續3個月。NatWest將與Visa和Giesecke + Devrient Mobile Security合作，為英國的客戶帶來了這項技術和服務。

Visa的英國和愛爾蘭董事總經理Jeni Mundy在一份聲明中表示：「研究告訴我們，人們對生物識別技術具有濃厚的興趣，這些技術可以使他們的生活更輕鬆，並提高支付的安全性。」

事實上，英國人的支付方式正發生變化，根據英國金融業公司的《2019年英國支付市場》報告，2018年的非接觸式支付數量達到74億次，比2017年增長了31%。

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