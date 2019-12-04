澳門台式餐廳Café E.S. KIMO母企申GEM板上市
2019年12月04日 22:00
東網電視更多新聞短片
澳門連鎖餐飲集團合德控股周三(4日)向聯交所遞交GEM板上市申請，豐盛融資為獨家保薦人。
該公司旗下品牌包括台式餐廳「Café E.S. KIMO」、「小泉居」、冰室「樂群」及麵食店「新芳華」，合共15間門店，目標人均消費範圍約30澳門元(下同)至70元。
截至2019年6月底止半年，可比餐廳概約翻座率為7.1倍，按年減少0.7倍，主要受累部分店鋪顧客光顧量下滑、店舖因裝修工程而減少客流量；人均消費約56.6元，按年減少0.7元。
期內業績盈轉虧，蝕539.1萬元，2018年同期賺592.2萬元；收入按年微增0.31%至4,220萬元。
集資所得將用於開設新餐廳；翻新現有餐廳；擴大中央廚房；提升營運系統及效率；加強品牌推廣等。
另外，中國建築玻璃產品生產商中國宏光亦申請GEM板上市，東興證券為獨家保薦人。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。