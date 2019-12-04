澳門台式餐廳Café E.S. KIMO母企申GEM板上市

澳門連鎖餐飲集團合德控股周三(4日)向聯交所遞交GEM板上市申請，豐盛融資為獨家保薦人。

該公司旗下品牌包括台式餐廳「Café E.S. KIMO」、「小泉居」、冰室「樂群」及麵食店「新芳華」，合共15間門店，目標人均消費範圍約30澳門元(下同)至70元。

截至2019年6月底止半年，可比餐廳概約翻座率為7.1倍，按年減少0.7倍，主要受累部分店鋪顧客光顧量下滑、店舖因裝修工程而減少客流量；人均消費約56.6元，按年減少0.7元。

期內業績盈轉虧，蝕539.1萬元，2018年同期賺592.2萬元；收入按年微增0.31%至4,220萬元。

集資所得將用於開設新餐廳；翻新現有餐廳；擴大中央廚房；提升營運系統及效率；加強品牌推廣等。

另外，中國建築玻璃產品生產商中國宏光亦申請GEM板上市，東興證券為獨家保薦人。

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