夜市UPDATES：道指彈202點　港夜期高水二百

美國總統特朗普訪歐後未再潑中美貿談冷水，加上有兩國快達成協議消息傳出，美股道指反彈202點至27,705點；標指報3,113點，升20點；納指報8,579點，升58點。港股期指夜市隨外圍向好，目前報26,262點，升200點，高水199點。

美股漲勢主要受大型工業股帶動，3M升1.6%；Caterpillar升1.03%；陶氏(Dow Inc.)漲近2%。

早前有報道指，中美仍就首階段貿易協議中，削減關稅金額趨向達成共識，美方談判人員預計，首階段協議將在12月15日美國提高關稅之前完成。

投資者極為看重特朗普所作的每個聲明，這可能反映出目前市場相對缺乏話題，市場警惕若傳出任何新的負面消息，意見指對國際貿易形勢的擔憂將使股市繼續承壓。然而有消息人士稱，特朗普的評論不應該被解讀為商貿會談正陷入僵局。

另外，美國眾議院情報委員會將針對特朗普的調查舉行首次彈劾聽證會，這料成為新的風險因素。

數據方面，美國11月ADP私人職位增長6.7萬個，今年5月以來新低，並遠少過市場預期的13.5萬個，以及10月經修訂後的12.1萬個。美國11月ISM非製造業PMI報53.9，差過預期。

隨着中美貿談傳來新的正面消息，歐股逐步走高，當中英股升0.06%；德股升0.95%；法股升1.12%。

【22:30】有消息指中美接近達成首階段貿易協議，美股早段反彈，道指升133點，至27,635點；納指升41點，至8,561點；標指升9點，至3,102點。

個股方面，萬事達卡宣布提高季度派息21%，以及新一輪80億美元的股份回購計劃，股價早段升0.15%，至287.52美元。

金寶湯上季盈利好過預期，期內該公司在湯飲市場的市佔率10個季度以來首次上升。金寶湯股價早段升1.53%，至48.31美元。

－－－－－－