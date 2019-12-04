高陽科技旗下引入投資者 涉8千萬人幣
2019年12月04日 22:47
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高陽科技(00818)公布，與投資者訂立協議，投資者擬入股兆訊恒達約14.55%，投資總額8,000萬元人民幣。
投資者為聚芯基金、萬達百匯及芯聯芯。聚芯基金為人民幣私募股權投資基金，主要對集成電路領域及其上游及下游領域作出股權投資。萬達百匯主要從事計算機軟件及硬件系統及其外部設備、金融電子設備、自動化系統及相關設備的研發；軟件產品開發；金融電子設備及其相關技術的諮詢服務。芯聯芯為人民幣私募股權投資基金，主要對集成電路領域及其上游及下游領域進行股權投資。
高陽科技在銷售信息安全芯片及解決方案中一直透過兆訊恒達開展業務，而兆訊恒達主要從事銷售信息安全芯片及解決方案、電腦硬件及軟件、系統集成及芯片系統開發。該投資所得款項將用於兆訊恒達的一般營運資金，以及將為進一步擴大業務提供資金。
董事認為，投資協議屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。
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