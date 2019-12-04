SMART MONEY：參考實際年利率比較成本

事實上，不少銀行的私人貸款以至稅務貸款，都會顯示月平息，但其實月平息並未包括其他貸款成本，例如手續費、年費等。而某些貸款計劃附有利息或現金回贈的，亦會影響利息。

所以，要比較不同貸款計劃的總成本高低，可以參考實際年利率(Annualized Percentage Rate，簡稱APR)。為了令借貸人更易理解借貸成本，金管局規定借貸公司按銀行營運守則以同一方法計算APR，以顯示貸款利息及所有其他費用，包括手續費及年費等。故貸款人只需參考APR，便可清楚知道借貸的總成本。

當然，貸款人亦可按需要借貸的金額，直接比較各銀行的每月還款額計算表，這樣便會更加清楚，亦可更容易計算個人的負擔能力。

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