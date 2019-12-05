梁志麟：雲端遊戲　時代變革

外圍股市及港股近期的表現，可用差天共地來形容。港股受到本地因素影響，暫時未見解決迹象下，表現似乎將會繼續令人失望。外圍卻是另一個世界，市場憧憬央行減息及中美達成貿易協議，帶動美股再創紀錄新高，歐洲STOXX五十指數及日經指數更一度升至2015年4月及2018年9月來新高。

不過，近期美國總統特朗普認為中方提供的條件不符預期，重申無意急於簽署貿易協議，似乎貿易談判仍膠着，同時聯儲局幣策方向轉為觀望，加上缺乏其他利好消息及基本面未見明顯改善，因此整體大市再升有一定難度。

至於行業方面，美股上月結束業績期後，縱使環球經濟增長放緩，但整體業績大致符合預期，個股繼續保持強者愈強、弱者愈弱的狀態。令人意外的是銀行股給予人「敗部復活」的感覺，個別股價更升至金融海嘯後，甚至是紀錄新高。雖然央行減息令人擔心息差收入減少，但現時銀行收入已分散至不同業務，如資產管理、固定收益交易服務、各類貸款及信用卡服務等，同時美國經濟未見明顯下行風險，似乎未來盈利可平穩增長。加上估值尚算合理，估計美國銀行股有一定支持。

「敗部復活」同樣出現在歐洲汽車股，寶馬汽車、戴姆勒及福士汽車股價曾由八月低位累升三至四成，因市場憧憬美國推遲對歐洲進口汽車加徵關稅。不過，筆者對於歐洲汽車股前景仍有保留，即使美國放寬汽車入口的限制，但歐洲車廠在當地仍要面對日本車廠的挑戰；而歐洲本地經濟未見起色，難見汽車需求顯著上升；加上歐盟加強廢氣排放的監管及電動車的挑戰，歐洲汽車股前景未見明朗。

至於市場關心的科技股，情況只可以用好壞參半來形容。個別企業例如Amazon及Netflix因為成本增加或行業競爭加劇而拖低股價表現，估計科技股後市將繼續個別發展，但受到WeWork上市不成令投資者回歸理性，整體股價表現將不及以往幾年。

話雖如此，科技股亦非一潭死水。日前Google雲端串流遊戲平台Stadia正式於美英等十四個國家上線，這代表「機迷」不用購買遊戲主機如PlayStation或Xbox，只要透過一般電腦，便可享受最新的遊戲，將來亦毋須擔心硬件升級。

雖然有不少分析員批評現時提供的遊戲太少，網速限制亦打擊遊戲質素及玩家體驗，但筆者認為現時只屬起步階段，隨着用戶增加將有更多遊戲發展商加入，5G的發展亦可解決網速的問題，現時判死刑未免言之尚早。

展望將來，筆者估計Sony及Microsoft不會讓對手得逞，雲端串流遊戲將如今日的串流電視，成為兵家必爭之地。雖然Google及Microsoft現時雲端建設領先，但Sony擁有一定的玩家群，最終誰勝誰負仍有待觀察。不過肯定的事，隨着雲端的應用進一步推廣，一般用家對電腦或遊戲硬件的要求可能減少，本港的電腦商場要考慮如何應對時代的轉變。

梁志麟

交通銀行香港分行策略師

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