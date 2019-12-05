東方日報B1：大戶憂金融危機殺到　港股驚現「死亡交叉」

中美貿易戰憂慮重燃，美股周二顯著受壓，連累亞太區股市周三普遍下跌。其中，港股最多曾下挫396點，恒生指數一度跌穿26,000點關，低見25,995點。法盛投資管理(Natixis Investment Managers)一項調查顯示，五百名接受訪問機構投資者中，83%預期未來五年內有機會爆發全球金融危機，而且有54%受訪者憂慮環球央行沒有工具去應對。

周三(4日)亞太區股市普遍向下，日本股市跌1.05%，日經平均指數收報23,135點。港股沽壓同樣顯著，恒指開市下跌319點後，跌幅曾擴至近四百點，收市依然跌328點，報26,062點，十天移動平均線跌穿五十天移動平均線，形成「死亡交叉」。

－－－－－－

法盛投資訪問五百名來自亞洲、歐洲、北美洲及中東等地的機構投資者，結果顯示有58%受訪者預計新一輪全球金融危機或於未來一至三年內發生，而預期於未來四至五年內爆發的受訪者比例則有20%，5%估計會於一年內出現。不過，有56%受訪者預期明年負利率債券規模將進一步上升，令市場憂慮環球央行在面對新一輪金融危機時，或會黔驢技窮。

調查又顯示，公共債務持續創新高下，有89%機構投資者憂慮會影響全球經濟及金融市場的安全；約73%預期貿易問題將對明年的投資表現有負面影響，而認為低收益率環境及資產泡沫將窒礙明年回報的受訪者，則分別達60%及58%。此外，環球政治環境引發的不明朗為關注重點，64%受訪者認為美國大選將是觸發明年環球股市波動的主要因素。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強直言，金融海嘯後環球央行透過量寬向市場注入的流動性，至今尚未完全收回，因此再透過貨幣政策應對新金融危機的能力或有所減少，而且貿易戰令環球一體化減弱，美國經濟已是強弩之末，中國債務又高企，難再如上一次金融危機時力撐全球經濟。

他又說，對上一次量寬催生的資產泡沫，例如美股及中、港、美三地樓市等，於新一輪金融危機中將是高危一族。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，明年是美國大選年，相信美股會繼續「撐住」，惟大選之後，加上經濟周期近尾聲，南美市場亦開始有些少「燶味」，2021年可能較「危」，不排除環球股市有機會爆發「股災」，壞帳及金融機構「爆煲」或是主要導火線。

－－－－－－