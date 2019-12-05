金曹：大戶累積期指淡倉堪憂

以往經驗，美國大商家由於要維持節日氣氛，可以多做生意，股市通常在11月尾的感恩節及緊接的「黑色星期五」購物日前例旺。今年也不例外，感恩節前美股連續創歷史新高。按Adobe發布的數據，「黑色星期五」的網上銷售達到74億美元創歷史新紀錄，感恩節當日在線銷售額達到42億美元，比去年同期增長14.5%，創歷史新高。

不過，大戶不會太過冒險，當買入股票托高指數製造歡樂氣氛同時，也可以沽出12月期指對沖下行風險，買得愈多現貨，沽得愈多期貨，到年尾拆倉，就算大跌不會有損失。大戶也可以沽出更多期指張數，表面指數拉升，實質是累積期指淡倉，等到期指回調到目標價可以平掉淡倉套利。

美國芝加哥期貨交易所要求會員申報標普500期指持倉，11月最後一星期見到散戶累積萬八張好倉、而大戶卻累積萬六張淡倉，商業盤則有兩千張淡倉。11月之前大戶好倉為主，可以預見美股在感恩節後會比較淡。

不過，期權PUT CALL比率及引伸波幅未見大幅拉升，暫時盯緊26,000點做下方對沖位，做好風險管理。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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