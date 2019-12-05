林嘉麒：美股易跌難升 勢累街坊
2019年12月05日 01:00
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(美聯社圖片)
特朗普一番話令中美貿易談判變成無了期，儘管過去一年，投資者已習慣其忽左忽右的作風，同時經歷過7、8月等待中美雙方準備簽約的一刻而最後擱置的情況，相信如果單從特朗普這一次言論，對投資市場應該不會太大。奈何，在綜合多個因素的情況下，短線要分外留神，倉位部署上略為謹慎。
首先，過去數日，特朗普在貿易關係上不單只對中方有發表意見，同時已向巴西和阿根廷重新徵收鋼和鋁的關稅，連同為了報復法國的數碼稅，向其紅酒等產品大加關稅。美國主導着的貿易關係，接二連三的緊張氣氛，相信會令投資者感覺到他是來真的，或者不會是投資者以前認為的虛張聲勢這樣簡單，短期內觀望情緒定會更濃。
另一方面，在基金年結效應下，年尾或有粉飾櫥窗，惟今年情況大有不同。今年美股累積相當可觀的升幅，大戶盆滿缽滿，只是要賺盡還是再賺多點罷了。既然今年賺得多，倒不如早點放聖誕假，早日盤點清貨結算。近日美股似高位套現，上升動力早已欠奉下，估計開始易跌難升，加上美國日前公布了嚇人的PMI數據，加上非農數據公布在即，短線值博率未算太高，壞消息夾疊下，美國短線調整可以很深。
港股方面，近日接二連三試底位。阿里巴巴(09988)上市時，成交威過一日，一度上過26,500，惟整體成交依舊低迷。早前已下試過近兩個月的支持位26,200以下，昨日一度再跌穿26,000點，儘管短期支持是看25,500點，惟一日低過一日的情況下，走勢未見太樂觀。再者，恒指一向是人升我不跟，人跌我跌更多，美股一旦提早收爐埋數，將會令港股跌得更多，建議12月還是審慎為主，少出手為妙。
宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)
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