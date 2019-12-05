美油庫存意外大減 紐約期油急漲逾4%
2019年12月05日 03:47
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
國際油價做好，紐約期油收報每桶58.43美元，升2.33美元或4.15%；布蘭特期油收報每桶63美元，升2.18美元或3.58%。
美國能源資訊署(EIA)公布，美國上周原油庫存減少490萬桶，為6周以來首次錄得跌幅，市場預期為減少70萬桶。
另外，外國傳媒報道，石油輸出國組織(OPEC)及盟國準備討論減產協議，其中，油組第2大產油國、一直傾向反對減產的伊拉克石油部長Thamer Ghadhban表態支持減產！
他表示，油組去年底達成平均每日減產120萬桶的做法明顯效果不是很好，對於可能減產到160萬桶的說法，他指無疑地會更有效一點。他又主張減產協議不能只到明年6月，因可能看不到顯著變化，需要延到明年底。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。