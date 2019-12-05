美股收市：道指升146點　瑞銀料標指恐受壓

美國總統特朗普訪歐後未再潑中美貿談冷水，加上有兩國快達成協議消息傳出，美國股市周三反彈。道指收報27,649點，升146點或0.53%；標指收報3,112點，升19點或0.63%；納指收報8,566點，升46點或0.54%。

外國媒體報道指，中美仍就首階段貿易協議中，削減關稅金額趨向達成共識，美方談判人員預計，首階段協議將在12月15日美國提高關稅之前完成。

個股方面，萬事達卡宣布提高季度派息21%，以及新一輪80億美元的股份回購計劃，股價全日微跌0.09%。

金寶湯上季盈利好過預期，期內該公司在湯飲市場的市佔率10個季度以來首次上升。金寶湯股價收漲1.85%。

對於後市，瑞銀發表報告，預期美國經濟會持續放緩，美股標指可能一直受壓至明年中，籲買入股息增長股，包括製藥公司Eli Lilly And Co、醫療設備公司Abbott、快餐集團Restaurant Brands International、花旗集團等。

數據方面，美國11月ADP私人職位增長6.7萬個，今年5月以來新低，並遠少過市場預期的13.5萬個，以及10月經修訂後的12.1萬個。美國11月ISM非製造業PMI報53.9，差過預期。

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