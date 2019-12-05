新西蘭提高銀行資本要求過渡期延長至7年　紐元做好

新西蘭央行宣布有關調整對銀行資本要求的最終決定，過渡期由2020年7月開始，為期7年，要求銀行增加資本200億紐元(約1,020億港元)，較最初建議的5年更長。

據此，大型銀行機構的總體資本比率將提升至18%，小型銀行機構則將提升至16%；當前，對總體資本比率的最低要求為10.5%。大型銀行機構必須將一級資本佔風險加權資產(RWA)的比率由8.5%提高至16%，小型銀行機構亦必須由8.5%提高至14%。

央行稱，目前銀行持有的平均資本水平為14.1%，估計有關調整全面實施後，將推高利率20.5點子。

新西蘭央行行長Adrian Orr認為，銀行體系增加資本能更好地讓銀行抵禦經濟震盪，並保持良好且長期的客戶成果；增加資本亦可以減少銀行倒閉的可能性。

消息刺激紐元曾漲0.38%，高見65.54美仙，為8月7日以來高位，並是7月以來首次突破200天移動平均線；紐元兌港元處5.1288。

澳新銀行仍然認為官方現金利率(OCR)最終還會再降，銀行資本水平的調整將對此有所幫助，不過較此前預期的要少。鑑於提議較之前放寬，另外國內前景也更加樂觀，尤其是政府基礎設施支出有可能增加，該行對OCR的預期調整為僅在明年5月份下調25點子，OCR屆時會降至0.75厘。

另外，分析指出，諸多改革將提高銀行系統的安全性。銀行可能會通過提高借貸成本和限制向乳業等高風險領域投放信貸來對新的資本要求作出回應，這可能會衝擊新西蘭經濟增長。

目前，新西蘭的四大銀行都由澳洲母公司持有，此前曾透露如新西蘭央行推進要求銀行增加資本緩衝過渡期的計劃，公司或考慮縮減在新西蘭的業務。

－－－－－－