【市前重點睇】美股反彈　油價急升

●美匯指數反覆企97.64，離岸人民幣(CNH)高見7.0518，日圓兌美元跌至108.85，港匯處7.8289，歐元跌至1.1082，英鎊升穿1.31關。金價回落至1,475美元。油價做好，布油見63美元，紐油撲59美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾200點。

●外國媒體報道，中美仍就首階段貿易協議中，削減關稅金額趨向達成共識，美方談判人員預計，首階段協議將在12月15日美國提高關稅之前完成。

-美國總統特朗普表示，與中國的談判進展非常順利。

●美國11月ADP私人職位增長6.7萬個，今年5月以來新低，並遠少過市場預期的13.5萬個。

●美國11月ISM非製造業PMI報53.9，差過預期。

●美國10年期國債孳息率漲5.84點子，報1.774厘。

●港股ADR指數收報26,199點，升137點或0.52%。

●即月恒生指數夜期收報26,277點，升215點，高水214點，成交22,672張。

●紐約期油收報每桶58.43美元，升2.33美元或4.15%；布蘭特期油收報每桶63美元，升2.18美元或3.58%。

-石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國周四及周五(5及6日)召開會議，該組織第二大產油國伊拉克放棄呼籲OPEC及其盟國進一步減產，該國石油部長表示傾向於將當前產量限額延長一年。

-數據顯示，OPEC中東產油國11月份原油出口下降至7月以來最低。

●紐約期金收報每安士1,480.2美元，跌4.2美元或0.3%。

●全球最大新股！沙特阿美招股擬上限定價。

●加拿大央行維持基準利率於1.75厘不變，與預估水平一致。央行認為全球經濟增長如預期所料出現企穩迹象，加拿大經濟料保持韌性。

●任天堂公布，於上周(11月24日至30日)，該公司的手提遊戲機Switch於美國地區錄得銷量83萬部，創單周紀錄新高，主要因為「黑色星期五」促銷活動所推動。

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