【專家分析】應付美國挑戰　中國經濟靠甚麼？

中美貿易談判反反覆覆，美股波幅擴大，中港股市亦為之震盪。畢竟中美繼續互徵關稅的話，兩國經濟皆會受損，唔會有贏家。

雖然，中國11月官方及財新製造業PMI數據均有改善，惟若美國再加徵關稅，相信製造業會繼續首當其衝，實難樂觀。之不過，今年以來，不少評論都睇淡中國經濟，偏偏至今中國經濟增長仍能保持於6%水平，即使明年「保六」具挑戰，這個增幅遠高於歐、美經濟增長的水平，到底中國憑甚麼來保持經濟勢頭？

可是中國的製造業備受壓力，職位減少，內部需求憑甚麼來保持增長？答案是樓市泡沫。

內地的樓市泡沫，債務危機，路人皆見，但中國市場尚未完全開放，國家政策全力支持銀行業貸款政策向樓市傾斜，故見內地樓市雖然高危，但有股好大的力量托住，房企更高債務，至今都穩如泰山，樓市硬淨，財富效應對居民消費信心提供有力支持，亦減低製造業不景和職位減少對經濟所帶來的衝擊。

反正如今投資者不分大小，等錢使就以物業抵押融資，樓價穩定繼續支持中高產消費，為內部需求帶來源源不絕的動力；企業十個桶五個蓋唔緊要，去借貸銀行來者不拒，皆因在政策護蔭下，沒有其他資產穩陣得過土地物業，就咁左冚右冚又過到骨；地方政府財政雖然緊絀，但地價穩定撐住半邊天......如是者，整體中國經濟就是一個靠「打不死」的樓市來支撐，抗衡外部壓力。

當然，這個14億人口內部需求的美麗故事，說白了是靠資產泡沫來支持。皇宮再美，建在沙堆之上，結局如何不難想像。不過，這個「金剛罩」亦非牢而不破，關鍵就是債務危機的處理。

中國市場尚未完全開放，金融系統都由國企主導，龍門任搬，暫不太可能被外力推倒。反而，在人民幣繼續推動國際化，這些年國資四出在海外收購，造就中國成為全球最大的買家，在各主要市場擁話語權。可中國哪來這麼多錢四出收購，也離不開開印刷機和不斷舉債。

如今全球主要央行減息放水，延續量寬，包括中國都只有繼續走以增加債務來支持增長的路線，直至一天全球經濟透支到了極限，債災爆發，「冚包散」就不用再分你我了。屆時應對之策，其一是採用新的貨幣制度。故見近年中國官方加強推動應用區域鏈發展，為數碼貨幣鋪平道路。只是，講到金融範疇，美國才是大玩家，美元霸權顯然也不會坐以待斃，故貿易戰會長期打、科技戰、貨幣戰、金融戰亦會接踵而至。中國能否趕得及在美國引爆全球債災前，做好「換檔」準備，成功跨過美國這道坎。未來十年，好戲會陸續上演。

東方產經專欄作者 司慕渢

－－－－－－