2020年有明燈！「十大驚世」預測反預言特朗普連任？

臨近年底，又是拿出「水晶球」的時候！外國傳媒報道，一向語出驚人的丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)按慣例發表2020年驚世市場預測，就未來一年看似不可能發生的財金大事作「大膽評估」。以下是該行十大「驚人預測」的主要內容：

【1、英國經濟大幅增長8%】

該行預測，英國會於2020年1月31日或之前退出歐盟，然後推出大規模刺激經濟方案，使富時指數大升15%，跑贏全球主要股市。

【2、價值股投資回報大於增長股】

該行估計，反映全球價值股的iShares MSCCI World Value Factor交易所買賣基金(ETF)，於2020年的投資回報將比FANG(Facebook、蘋果公司、Netflix，以及Google)等大型科技股高25%。

【3、歐央行加息】

該行預計，歐央行將在2020年加息，並使歐洲金融股代表之一的歐洲斯托克銀行指數大升30%，亦即預示港人熟悉的滙豐控股可能大翻身。

【4、舊能源回報贏新能源】

該行預期，傳統能源開始再次顯示其投資價值，主因是清潔能源投資回報率不高，石油及天然氣行業會意外地成為贏家。

【5、南非被ESKOM(南非國家電力公司)債務拖累】

該行警告，南非因為ESKOM債務問題，信用評級將被下調，美元兌南非蘭特將由15升至20水平，使當地財政預算膨脹至10年最糟糕，佔國內生產總值6.5%。

【6、特朗普宣布「美國優先稅」】

該行估計，美國的貿易政策將更加極端，擾亂全球供應鏈，同時推升美國通脹。為了贏得大選，美國總統特朗普可能會孤注一擲，從「美國優先」變為「America First Tax(美國優先稅)」。

他會解釋，歡迎外國公司將生產轉移到美國，以避免額外的稅收。面對這些嚴苛的條款，美國企業將爭先恐後地在能力範圍內恢復生產，以避免被徵收懲罰性稅收。

在美國就業市場已飽和下，工資通脹和通脹會普遍被推高，通脹指標在2020年接近尾聲之際邁向5%，使投資者對美國國債的興趣增加。

【7、瑞典大規模放水】

該行預計，瑞典會由務實態度轉為財政支出大幅增加，推高瑞典克朗，平息反移民情緒

。

【8、特朗普大選失利 民主黨入主白宮】

該行預測，美國有機會出現女性或千禧世代擔任總統的情況。

【9、匈牙利「脫歐」】

匈牙利自2004年加入歐盟，但該行估計，明年歐盟有機會不滿匈牙利，理由是匈牙利的國內政策不符合歐盟價值觀，後者會在2020年底前跟隨英國脫離歐盟。

【10、亞洲推出新儲備貨幣】

該行預測，一種由亞投行支持的亞洲數碼儲備貨幣會面世，打破對美元的依賴。該貨幣稱為ADR(Asian Drawing Right，亞洲提款權)，1個ADR相當於2美元，使ADR成為世界上最大的貨幣單位。

不過，若翻查往績，上述10大預測可能無一個中，更可能逆向預示特朗普明年會成功連任、貿易戰不會激化、歐央行不會加息...點解？睇完往績就知...

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【該行2019年「十大驚世」預測】

●特朗普怒炒鮑威爾(錯)

●Apple收購電動車生產商Tesla(錯)

●企債市場出現信貸骨牌倒下的現象(錯)

●英國工黨黨魁郝爾彬當上英國首相，英鎊兌美元跌至1算水平(錯)

●澳洲樓市崩潰，央行推QE(錯)

●德國陷入衰退(幾乎正確，但事實也是錯)

●歐盟宣布債務減免(錯)

●國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行計劃停止量度國內生產總值(GDP)，轉為聚焦生產力(錯)

●氣候問題擴散，全球交通稅實施(錯)

●太陽風暴引致2萬億美元損失(錯)

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2018年「燈、燈、燈、燈」...

●出現債災，美國財政部限制長債孳息於2.5厘之下(錯)

●日圓匯價急挫，迫使日央行放棄控制孳息曲線(又錯)

●中國推出人民幣計價石油期貨，人民幣兌美元暴漲10%(超錯)

●標指出現幅度達25%「閃崩」(冇出現過)

●美國左翼在國會中期選舉獲勝，美國30年期債息升至5厘以上(錯到離譜)

●歐元兌美元跌至1算水平(有咩？)

●比特幣衝上6萬美元，但之後跌回1,000美元(又冇！)

●「非洲之春」革命後，南非蘭特匯價漲30%(貶值就有份)

●騰訊股價漲100%，市值超越蘋果公司(香港股民都想！可惜...)

●破紀錄數目女性當上財富500大企業舵手(又冇！)

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2017年又係「燈」...

【該行2017年「十大驚世」預測】

●中國GDP爆升至8%；滬綜指升至5,000點(超錯)

●聯儲局倣效日本央行將美國十年期債息控制在1.5厘(超錯)

●高息企業債券的違約率將超過25%(超錯)

●英國脫歐不會發生，英國將繼續留在歐盟(超錯)

●銅價將跌至每磅1.25美元(超錯)

●比特幣升至2,100美元(曾經對，結果其實又錯)

●美國的醫療改革將為相關板塊帶來恐慌(又錯)

●墨西哥披索將大幅飆升，特別是兌加元(又錯)

●意大利銀行股的回報將急升100%(又錯)

●歐盟發行共同債券刺激增長(又錯)

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2016年勉強「中」兩個」...

【該行2016年「十大驚世」預測】

●油價回升至100美元(錯到離譜)

●美元貶值，歐元升值(錯到離譜)

●盧布升值20%(算係中，結果升值約13%)

●全球企業債券崩盤(錯到離譜)

●奧運會帶動以巴西為首的新興市場復甦(錯到離譜)

●美國民主黨在大選中獲得壓倒式勝利(大錯特錯)

●白銀大漲33%(算係中，結果累升約20%)

●厄爾尼諾導致通脹飆升(又錯)

●歐盟推出基本保障收入計劃，奢侈品需求急劇下降(又錯)

●硅谷「獨角獸」回到現實(又錯)

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睇埋2015年算喇」...

【該行2015年「十大驚世」預測】

●英國房地產業即將崩潰(錯到離譜)

●日本通脹達到5%(錯到離譜)

●人民幣貶值20%(錯到離譜)

●德拉吉離開歐央行(錯到離譜)

●俄羅斯再次違約(錯到離譜)

●網絡黑客摧毀電子商務(錯到離譜)

●火山爆發使歐洲夏季糧食絕收(錯到離譜)

●可可粉期貨漲至每噸5,000美元(又錯)

●英國獨立黨大勝(又錯)

●高收益企業債券利差翻一番(又錯)

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