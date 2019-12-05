亞洲股市：日股漲逾百點　韓澳股齊升

報稱中美兩國快將達成首階段協議，美股反彈；亞洲主要股市早段做好，日本日經225指數早段升182點或0.79%，報23,317點。

板塊方面，能源及醫療保健股齊升1.2%，金融股升0.8%。個股中，太平洋水泥漲3%，太陽誘電及大日本製藥升逾2%，日產汽車升0.7%。

南韓首爾綜合指數升10點或0.5%，報2,079點。個股中，興亞海運抽升6%，韓泰鋼鐵揚升4%，三星電子升1.7%。

澳洲悉尼普通股指數升59點或0.8%，報6,773點。板塊方面，能源、通訊服務及資訊技術股全線升1.4%，金融及地產股同升近1%。個股中，Autosports及Clinuveld製藥升逾4%。

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