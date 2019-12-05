【專家點評】陳正犖：央行偏鷹　澳元添動力

中美首階段協議的談判一直只聞樓梯響，繼續處於拉鋸狀態，而另一邊廂，澳洲儲備銀行則在聖誕前派禮物，維持利率於0.75%不變之餘，會後聲明略偏鷹派取態，澳元應聲彈起。

澳洲儲備銀行對前景抹上比以前正面的色彩，指環球下行風險減少，並重申澳洲經濟已到達溫和轉捩點。央行又相信貨幣政策傳導最終能夠支持強勁的需求，亦願意給予更多時間讓數據反映其看法，令市場相信央行會更有耐性，減息未必是急在眉睫的選項，加上環球採購經理指數回升，經濟軟着陸預期上升，市場避險情緒回落，都令我們維持對澳元中線看好的看法。

不過，放寬政策的選項並未剔除，澳洲央行亦指預備需要時會再放寬政策。我們相信澳洲央行明年2月仍會減息25點子。

澳元兌美元已升穿頸線0.6835水平，日線圖見雙底向好形態，有機會上試0.6918至0.6930，即200天線的水平，亦是下降通道的頂部，下一阻力或為0.7048，支持或為0.6754和0.6671。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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