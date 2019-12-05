墨爾本全能社區式地標 兩房首期僅27萬港元起

【特約報道】港人海外熱門投資地澳洲房地產市場，除了因為澳元低水吸引資金流入，當地樓盤設計概念更極具創意，成功吸引投資者及用家眼球。新一期Ray White獨家代理推出的澳洲首創全能社區式地標府邸Trio，項目位於墨爾本東南面的著名華人區「小香港」Box Hill，為墨爾本東區近20年最值得期待的商住綜合體。項目兩房首期約27萬港元起，買家可享兩年各五厘租金保障計劃。

項目所在地坐落於Box Hill交通要道白馬大道（Whitehorse Road），可乘坐109路電車直通墨爾本市中心，步行可至博士山中心和火車站。項目臨近政府稅務大樓、醫院、公園、餐飲、購物和學校等基礎設施，構成「5分鐘生活圈」。

由於生活配套完善，令該區成為華人最喜愛居住的社區，區內人口在過去五年裡增長了20%，遠遠領先墨爾本其他區域，房價更翻了一番。房價日益飆升的Box Hill成為了投資者們的首選區域，區內一套兩房別墅以700萬澳元的驚人價格掛牌出售，也就是說，截止到目前，區內的房價已經暴漲35倍。

此外，Box Hill周邊擁有非常優秀的教育機構，如全墨爾本排名第五名的公立中學Box Hill High School、設有3個校區並有超過37,000名學生註冊就讀的Box Hill TAFE學院。由該區前往Deakin University及Monash University的校區，亦只需要數分鐘至十多分鐘車程，故此成為該兩大學的學生首選聚居地。

Trio是墨爾本首個包含長者活動中心、高級酒店和高端幼稚園的商住綜合體，完美詮釋「全維、全齡、全能型社區化公寓」的嶄新概念。樓盤由三座塔樓組成，包括為朝氣蓬勃的年輕人設計的創業樓，也有為年輕家庭建造的家庭樓，更有專為老年人打造的養老樓。各塔樓尤如三種樂器演奏的「三重奏」，相互襯托，缺一不可，各個年齡層人士亦可安居於此項目之中。

樓盤是首個自設長者看護服務、長者俱樂部的住宅項目，其中養老樓以50至75歲的人士為目標打造而成，樓內配置設施齊全的老年俱樂部，提供棋牌室、乒乓球室、健康簡餐、保健中心等周全貼心的管家服務，讓老年人在享受天倫之樂之餘，結交鄰里好友，擁抱多彩生活。

在該塔樓之中，更設有跨越兩層樓的高端幼稚園，為住戶子女提供超過100個珍貴學位，住戶享有優先入學權。老人既享天倫之樂，也可擁有自我空間，為忙碌的現代家庭提供創新解決方案。

此外，塔樓也包括各類商業元素，如創業樓內提供商業及零售樓面，集合大型超市、美食購物育等一站式設施。而未來更將會有國際知名連鎖酒店進註，為訪客提供全方位的商住服務，內裡更設有最多可容納600人的活動會議中心，可以舉行盛大的婚宴、晚餐派對、高端會議等大型活動。

項目採用首創的全能型社區的概念，為住戶提供多種休閑選擇，公共設施包括空中花園、休息區、室內泳池、室內和室外健身房、以及老年活動中心，美食購物也近在咫尺。

是次樓盤由CBD Development Group 打造，該集團早於18年前落戶澳洲房地產，從小型住宅項目起步，穩步拓展業務版圖，目前主要為墨爾本地區的大型高端商住項目。「以人為本」是其不變的開發理念，致力於打造多功能、多元化的現代居所。從地基到鋼筋水泥的選擇，到一磚一瓦的鋪設，無不體現匠心和責任感。

該盤建築師事務所為成立於1997年的Plus Architecture，專業從事總體規劃、建築設計和室內設計。

－－－－－－

墨爾本Trio Box Hill展銷會

日期：12月6至8日(周五至周日)

時間：下午2時至9時(周五) /上午11時至下午7時(周六及周日)

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

－－－－－－

免費投資講座- 發展商主講

主題: Box Hill首個全維、全齡、全能社區式地標府邸的投資價值

時間：下午7時半(周五)

下午1時及4時(周六及日)(每日兩場)

查詢: 2376 1088