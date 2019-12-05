【專家點評】古勝：港股交投轉靜 留意人幣表現
2019年12月05日 09:05
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美國總統特朗普突然發功，簽完《香港人權法案》後，又表示唔急於簽訂中美貿易協議，甚至話可以等到明年11月大選之後先至簽仲好的言論，投資市場聽到當然嚇三聲，環球投資胃納下降，美股急跌，金價急升之餘，人民幣跌勢亦加劇，而作為核心被波及地區的港股當然冇運行，連跌數日甚至要考驗26,000點支持。
當然，資金都係睇錢做人，見指數唔對路，藍籌股跌勢就最能反映，好似金融股如滙豐控股(00005)、友邦保險(01288)、中國平安(02318)今期都跌得幾急。反之，騰訊控股(00700)早前受阿里巴巴(09988)上市影響，市場資金顯見「分流」現象，早已彈得唔多的騰訊，今轉回調速度反而唔係太急。
臨近年尾，唔少股民都提早收爐，嚟緊市況會更趨淡靜，開市首一個鐘基本上已行晒全日波幅。唔係有咩突發消息，都係唔做唔錯為妙。
東方產經專欄作者 古勝
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