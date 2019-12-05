傳開雲集團洽購高檔羽絨品牌Moncler

繼全球最大奢侈品集團LVMH宣布收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)後，另一奢侈品集團、Gucci母公司開雲集團(Kering)的收購計劃亦蠢蠢欲動。外電引述消息報道，開雲集團正就收購意大利高檔羽絨品牌Moncler進行探索性會談。

Moncler股份於2013年在米蘭證交所掛牌以來，累計升幅已漲近3倍。按Moncler周三(4日)收市價38.83歐元計算，市值約為100.6億歐元(約872億港元)，年初至今股價累漲逾三成。

Moncler創辦於1952年，最初來自於法國的一個小鎮，後以登山滑雪羽絨服著名，現在已躋身全球奢侈羽絨品牌的行列，一件羽絨動輒過萬元，故作為不少名人明星的「身份象徵」。

根據Moncler的財務資料顯示，按固定匯率計算，今年首9個月的銷售額增長12%。然而，長遠而言，假設消費者已厭倦對昂貴外套的購買意欲，公司將面臨增長問題。就此，公司已增加旗下產品的多元化，包攬泳衣至運動鞋的產品，亦與外部設計師合作，以擴大吸引力。

分析認為，開雲集團收購Moncler，將有助提升與LVMH的競爭力。LVMH最近以162億美元收購Tiffany，成為史上最大規模的一筆奢侈品交易。

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