港股升勢持續　阿里巴巴曾彈2%　手機設備股炒上

外圍氣氛好轉，港股早段保持升勢。恒生指數漲逾160點，於26,200點水平上落。國企指數升逾70點，主板成交240億港元。

美國總統特朗普表示，中美貿易談判進展非常順利。外電引述知情人士指，中美將會就首階段協議削減關稅金額的爭議達成共識。

憧憬貿談有進展，手機設備股急彈。瑞聲科技及舜宇光學飆4.7%及4.1%，是表現最佳兩隻藍籌。比亞迪電子升4.4%；中興通訊升3.8%；丘鈦科技升2.6%。

大型科網股做好，阿里巴巴曾彈2.5%，高見193.8元，暫維持1.7%升幅。騰訊及美團點評升0.7%及0.8%；小米集團繼續回購股份，股價升1%。

醫藥股亦有起色，中國生物製藥飆2.3%；石藥集團升1.1%。國藥控股升2.15；復星醫藥及藥明康德升逾1%。

【09:21】阿里巴巴反彈 石油股做好

傳中美有望本月達成首階段貿易協議，港股開市跟隨美股反彈，恒生指數升237點或0.91%，報26,300點；國企指數高開98點或0.96%，報10,352點。

連跌4日的阿里巴巴反彈1.2%，開市報191.4港元。美團點評亦升1.5%，報102元。

藍籌股差不多全線上升，長江基建高開2.9%表現最佳；創科實業及恒安國際升2.6%及2.5%緊隨其後。中國神華跌0.9%，是唯一低開的藍籌。

重磅股合力撐市，騰訊升1.5%報333.6元；中國平安升1.3%；工商銀行升1.1%；滙豐控股及友邦保險升0.9%；中國移動及建設銀行升0.4%及0.3%，合共貢獻恒指131點。

紐約期油急升逾4%，石油股做好。中國海洋石油漲1.8%；中國石油升1.1%；中國石化升0.2%。

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