【專家點評】彭偉新：招金中線上望10元

港股昨日(周三)繼續受到美股下跌1%所拖累，走勢低開後繼續向下，更一度跌穿26,000點水平。不過，市場仍然繼續保持較冷靜的態度。預期恒指仍然會力企在26,000點以上水平，主要是因為恒指自8月低位24,899點反彈至11月高位27,900點後。若果按照黃金比率61.8%作為回調的目標，恒指應該只回調至26,045點水平，只要恒指未有大幅跌穿26,045點，仍然可以說恒指只不過按黃金比率作出回調。

港股現時仍然有較多的不利因素困擾，因此預期港股仍然會繼續維持反覆外，暫時會以保力加通道底部約25,900點作為主要支持，至於保力加通道的中軸，即20天線則會成為大市反彈的主要阻力水平。

由於美國國會通過了《香港民主與人權法案》，令到中美雙方能在短期內簽署首輪貿易協議文本的機會大為降低，而市場整體的波動性亦隨之上升，部分資金由於在年底前不想面對太大的市場風險，開始把資金泊入避險能力較高的黃金上，帶動金價回升，亦推動黃金股走勢轉強。

隨着金價急彈，令到招金股價昨日以大陽燭升破了20天線及250天線外，更重返61.8%回調目標以上水平。因此，料其股價有機會作出較大的反彈。若短期反彈能收復回吐幅度的61.8%的話，有機會重返10.2元水平。建議投資者可以在8.5元水平買入，上望10元，跌穿8元宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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