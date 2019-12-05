【即市分析】人民幣「漏氣」　內銀股變提款機

從基本面出發，內銀股盈收前景，主要受兩大因素影響，其一是中美貿易首階段協議，其二是人民幣匯價走向。先睇前者，投資者關注中美貿易協議能否趕在市場普遍認同的死線(12月15日)前簽訂，因對中港經濟以至環球投資市場起重大影響。不過，如今美國總統特朗普試圖將香港以及新疆問題打包，聯繫到中美貿易戰問題上，這無疑增加了市場對兩國短期內難以達成協議之預期，且間接打擊中港經濟以至內銀股氣氛。

事實上，英國傳媒周二報道，華府本年較早時擬把中國電訊設備商華為，列入美國財政部「指定制裁名單」，把華為剔出美國銀行體系，變相令華為無法以美元交易。雖然此「核選項」計劃最終擱置，但有消息又指未來數個月或重啟，具體情況視乎美方與華為之間的關係進展。

當然，大家暫時都只係得個「估」字，但一旦落實的話，中港股市氣氛必然再受重創(尤其是美國隨時有其他保護措施出台)，內銀股前景又點會唔淡。

其次，人民幣早前一度反彈，但近期已重新回軟，好似美元兌離岸人民幣，就從11月7日的6.97水平，反覆升至近期約7.07水平，破七之後，人民幣又有機會重新承接年內反覆貶值之趨勢，考慮到內銀主要盈收皆為人民幣，故匯價下滑對板塊亦造成負面影響。

－－－－－－