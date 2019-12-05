【即市分析】人民幣「漏氣」 內銀股變提款機
2019年12月05日 10:00
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者股博士：在中美貿易戰前景唔樂觀的情況下，中國明年經濟增長速度或較早前預期更慢，作為百業之母的內銀股亦難以獨善其身。(銀行板塊追蹤：https://bit.ly/366xOSJ )
從基本面出發，內銀股盈收前景，主要受兩大因素影響，其一是中美貿易首階段協議，其二是人民幣匯價走向。先睇前者，投資者關注中美貿易協議能否趕在市場普遍認同的死線(12月15日)前簽訂，因對中港經濟以至環球投資市場起重大影響。不過，如今美國總統特朗普試圖將香港以及新疆問題打包，聯繫到中美貿易戰問題上，這無疑增加了市場對兩國短期內難以達成協議之預期，且間接打擊中港經濟以至內銀股氣氛。
事實上，英國傳媒周二報道，華府本年較早時擬把中國電訊設備商華為，列入美國財政部「指定制裁名單」，把華為剔出美國銀行體系，變相令華為無法以美元交易。雖然此「核選項」計劃最終擱置，但有消息又指未來數個月或重啟，具體情況視乎美方與華為之間的關係進展。
當然，大家暫時都只係得個「估」字，但一旦落實的話，中港股市氣氛必然再受重創(尤其是美國隨時有其他保護措施出台)，內銀股前景又點會唔淡。
其次，人民幣早前一度反彈，但近期已重新回軟，好似美元兌離岸人民幣，就從11月7日的6.97水平，反覆升至近期約7.07水平，破七之後，人民幣又有機會重新承接年內反覆貶值之趨勢，考慮到內銀主要盈收皆為人民幣，故匯價下滑對板塊亦造成負面影響。
策略上，真金白銀最反映市場睇法，五大內銀包括建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、農業銀行(01288)及交通銀行(03328)近期股價走勢已說明一切，就係全線跌穿橫行區支持或升軌支持，走勢利淡，短線或成「提款機」，沽壓難消，所以都係少沾手為妙。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。