港股格局：許繹彬指升市僅屬虛火

港股大跌後反彈，周五升逾百點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市場傳出中美首階段貿易協議就削減關稅問題已近達成共識，隨即刺激歐美股做好，中止「三連跌」，道指周三收市顯著反彈146點。美股回升，加上港府推出第四輪涉逾40億元的紓困措施，冀可稍稍安定投資者信心，港股亦有回暖，但中美貿易戰的好消息向來是煙花效果，虛火「來得快散得快」，投資者追求剎那燦爛應該已經心滿意足。

他續指，由於成交額在跌市中仍算少量，故未能作準，跌市成因純粹受到衍生產品牽動，特別是期貨市場大戶在推波助瀾，加上踏入聖誕月，確實有部份投資者被過往大市的歌舞昇平而蒙蔽，加上渴望有基金於年尾有例行「粉飾櫉窗」的行動，市傳期貨市場以好倉為主。大市又可能在「全世界睇好，物極必反」的情況下，再一次掉進做淡的陷阱。投資者在成交低迷下，切記大市走向會以人為因素主導，所以切勿大舉出擊，只宜小注怡情。

這段期間跌市的元兇，仍是「老生常談」的狂人舞市話題，美國總統特朗普從沒改變其「出爾反爾」及「玩口技」的絕招，來玩弄全球金股匯市場，對此說法相信無人會不認同。作為投資者，只可接受其手段，在投資路上，量力而為及緊貼大市上落的節奏，才可坐穩這艘「左飄右搖」的船。

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