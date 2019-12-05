【瑞銀推介】市場不明朗因素浮現 留意SPDR金ETF購證
2019年12月05日 10:30
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：近日環球大市氣氛不佳，美股以及港股都應聲下跌，恒指周三(4日)急跌超過300點收市，市場氣氛不明朗，但仍有不少資金流入認購證及牛證作看好部署。
由於市況波動，投資者在揀選牛熊證宜留意收回價較穩健的選擇，或可轉為留意認股證作部署。如投資者看好恒指，可留意恒指認購證(12728)，行使價27,100點，2020年2月到期，有效槓桿約16倍。
相反，如投資者看淡恒指，可留意認沽證(11882)，行使價26,000點，2020年2月到期，有效槓桿約14倍。
另外由於市場不明朗因素浮現，不少資金開始留意黃金，SPDR金ETF股價上升，周三最高見1,097元，3日累升近2%。現時SPDR金ETF的10天線位於1,079元的位置，投資者可留意股價能否守在此水平之上。如投資者看好S金，可留意認購證(11676)，行使價1188元，2020年4月到期，有效槓桿約12倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。
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