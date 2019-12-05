【專家點評】陳蓓敏：港股底子虛弱　重磅股仲未算平！

近期美國外交政策，真的是亂中有序。特朗普一邊在英國開北約峰會，一邊卻拿着關稅武器四處開火。美國不滿意歐盟未有停止對飛機生產商空中巴士的補貼，將繼續對歐洲出口產品收取報復性關稅，警告若未見改善將再加關稅。同樣地，美國向巴西和阿根廷的金屬貨品徵收關稅。而與中國的貿談，火頭仍扣在箭頭上，未見收手。

中國就涉港法案宣布反制措施，禁止美艦訪港和制裁個別非政府組織，市場密切留意事態發展，預期下一步會公布「不可靠實體清單」，限制特定美企在華經濟活動，這顯示中方在貿談上也要爭取主導權。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，作者、客戶持有盈富基金)

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