【專家點評】陳蓓敏：港股底子虛弱 重磅股仲未算平！
2019年12月05日 10:30
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近期美國外交政策，真的是亂中有序。特朗普一邊在英國開北約峰會，一邊卻拿着關稅武器四處開火。美國不滿意歐盟未有停止對飛機生產商空中巴士的補貼，將繼續對歐洲出口產品收取報復性關稅，警告若未見改善將再加關稅。同樣地，美國向巴西和阿根廷的金屬貨品徵收關稅。而與中國的貿談，火頭仍扣在箭頭上，未見收手。
中國就涉港法案宣布反制措施，禁止美艦訪港和制裁個別非政府組織，市場密切留意事態發展，預期下一步會公布「不可靠實體清單」，限制特定美企在華經濟活動，這顯示中方在貿談上也要爭取主導權。
港股隨外圍偏軟，昨日(周三)更曾失守26,000關口，尚幸收市仍掙扎企穩於26,000點以上。面對經濟放緩的嚴峻情況，香港政府將推出第四輪紓困措施。即使如此，經濟未來數月仍難見改善。大市虛弱，重磅股卻未見回調至極吸引水平。可留意盈富基金(02800)，現價息率約3.5%，建議於26元水平吸納，反彈目標28元，跌穿25.4元止蝕。
宏觀經濟不明朗，黃金有機會成為避險資產，可投機吸納黃金相關股份。山東黃金(01787)首9個月，股東應佔溢利升15.2%至9.47億元人民幣，營業額上升約38%至649億元人民幣。建議候低吸納，目標18.8元，跌穿16.8元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，作者、客戶持有盈富基金)
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