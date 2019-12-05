港股格局：郭家耀料重上二萬七關有難度

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，受中美貿易談判消息影響，港股近日表現反覆，最新消息就指兩國首階段貿易協議料在12月15日美國提高關稅之前完成，在消息主導下，難以預計大市能否維持升勢，料市況仍趨波動。他又指，市場靜待雙方能否達成貿易協議，其次港股交投低迷，反映投資者年底前取態謹慎，大市要重返早前高位約27,000點水平有難度，目前仍以反覆橫行上落為主，恒指將在25,800至26,500點之間徘徊。

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