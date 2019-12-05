港股格局：郭家耀料重上二萬七關有難度
2019年12月05日 10:33
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，受中美貿易談判消息影響，港股近日表現反覆，最新消息就指兩國首階段貿易協議料在12月15日美國提高關稅之前完成，在消息主導下，難以預計大市能否維持升勢，料市況仍趨波動。他又指，市場靜待雙方能否達成貿易協議，其次港股交投低迷，反映投資者年底前取態謹慎，大市要重返早前高位約27,000點水平有難度，目前仍以反覆橫行上落為主，恒指將在25,800至26,500點之間徘徊。
內房股銷售整體令人滿意，多間發展商銷售報捷，郭表示，此顯示內地購買力未有因宏觀經濟而出現下滑，市場預計針對行業的政策雖未全面放寬，但資金層面的微調措施有機會落實，對板塊氣氛有幫助。他認為，內房股在銷售表現及估值水平仍有一定吸引力，料年底前仍會跑贏大市，當中可留意龍頭股如碧桂園(02007)及中國海外發展(00688)等股份。
郭又指，近日手機設備股表現波動，因市場憂慮其中一個主要客戶華為如再受到美方針對，對訂單有一定影響。不過，近期手機出貨量理想，而明年5G手機換機潮亦會刺激訂單。他認為舜宇光學(02382)無論在訂單量及毛利率水平，均有明顯改善，相反瑞聲科技(02018)受制於蘋果公司訂單影響，毛利率有機會受壓，兩者而言，以舜宇光學相對優勝。
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