新股專輯：景業名邦對未來發展審慎樂觀

該公司主席陳思銘表示，樓市環境每年有不同變化，目前專注在現有項目的所在地發展，策略集中在南方，亦有關注不同城市。至於內地樓市放緩，他認為「所有嘢唔會永遠只升不跌」。他提到，公司在上市前已作重組，只集中在內地，並不包括香港業務。

被問到日後樓房需求，副主席劉華錫表示，整個市場規模約15萬億的銷售，而公司主打精品房，有剛性需求，對未來發展審慎樂觀。

另外，劉指出，由於公司交樓時間不長，物業管理的增長收入業務仍在拓展階段，故預告未來2至3年內仍有一定投入，但不會影響公司表現，相信隨交付面積愈來愈多，有信心兩年後能扭虧。

市傳多家內地房企有入飛認購公司股份，被問到有否合作空間，陳對此不作評論，僅指只要對公司發展有利，均會作考慮。

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