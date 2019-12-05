港元拆息︰隔夜息續降至1.02厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.02厘，呈四連跌；1星期亦降至1.39厘；與樓按相關的1個月下調至2.42厘；3個月期報2.34厘。

5/12/2019

隔夜 1.02357厘

1星期 1.39661厘

2星期 1.58321厘

1個月 2.42786厘

2個月 2.34768厘

3個月 2.34839厘

6個月 2.34768厘

12個月 2.38446厘

4/12/2019

隔夜 1.19893厘

1星期 1.46941厘

2星期 1.61161厘

1個月 2.44881厘

2個月 2.35161厘

3個月 2.35161厘

6個月 2.35018厘

12個月 2.38518厘

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