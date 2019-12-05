【專家點評】溫灼培：擔心美國續減息　日圓趨強

美國總統特朗普四處燃點起貿易紛爭火頭，揚言要對來自法國的酒、手袋及乳酪進口徵100%關稅，以報復法國對美國科技公司於當地業務抽稅。

另外，他亦謂與中國達成貿易協議日子仍然遙遠，甚至有待明年11月大選後才有機會達成。市場原先以為，特朗普面對明年大選年，在與別國的貿易紛爭上應會有所收斂。而在這一轉變下，理應有助美國以至全球經濟逐漸穩定下來，聯儲局也不用再減息刺激經濟，但現在看市場似乎是錯估了特朗普。

這錯估，市場即時反應是在債息上，周二晚美國2年國債孳息隨即急跌，一度低見1.512%，是自今年10月10日以來最低水平，這一切似乎意味市場在預期聯儲局可能要繼續減息。

日圓對美日息差變化向來敏感，美國有機會繼續減息這當然利好日圓。而日圓的另一功能是避險，當中美、歐美貿易紛爭四起，環球投資氣氛轉差，這又是日圓發揮其資金避難所功能時候，也解釋了這兩天日圓走強原因。

不過，中美貿易也有機會隨時扭轉形勢，這也會是看好日圓的最大風險。日圓較大上升阻力料於108兌1美元，支持110。

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