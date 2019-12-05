數目驚人！內地貓狗奴今年使費料2020億人幣

愈來愈多的人都會在家中飼養寵物，猶如對待孩子一樣，花費在寵物身上的開支亦顯著增加！外媒報道，據寵物網站狗民網(Goumin.com)研究，內地的寵物主人今年在其寵物上使費料達2,020億元人民幣，按年增加19%。

隨着內地的生育率下降，飼養寵物的數目反之上升。根據歐睿國際(Euromonitor International)數據，目前內地的寵物貓狗數量位居全球第一，2018年首次超越美國；同年嬰兒出生率亦急劇下降，內地的出生率則降至1,500萬人，為60年來最低。

到2024年，預計內地將擁有2.48億隻寵物貓狗，遠超美國的1.72億隻。可見內地寵物市場潛力雄厚，為全球寵物用品製造商帶來吸引力。

狗民網數據顯示，內地的「貓狗奴」中幾乎有一半是90後，當中88%是女性；整體寵物主人中約有一半是單身。另有90%人認為，寵物與等同家庭成員的地位是一樣的。

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