法巴：人民幣明年底料升上6.85 中美貿戰不再升級
2019年12月05日 11:33
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法國巴黎銀行中國經濟研究主管陳興動等發表報告，預計明年中美關稅戰不會進一步升級，而人民幣匯率將反映可能的匯率協議、中國國際收支和經濟基本面狀況。明年底人民幣兌每美元有望升至6.85，即每百港元兌人民幣處於87.21。
在岸人民幣(CNY)兌每美元最新處7.0552；離岸人民幣(CNH)報7.0557，每百港元兌90.13人民幣。美匯指數企97.54。
報告相信，明年美元溫和走弱，中美息差將繼續擴闊，外資將繼續流入內地市場，人民幣有望升值。報告補充，明年人民幣匯率將跟隨貿易談判進展和美國大選的情況而波動。
報告預測明年四個季度末的人民幣匯率，兌美元分別為6.8，7.0、6.9和6.85。
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