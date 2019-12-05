高通：明年Android高端手機都支援5G功能
2019年12月05日 11:34
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(美聯社圖片)
美國半導體製造商高通負責產品開發的高級副總裁Keith Kressin透露，至2020年，公司出售的所有高端晶片都將支援5G功能，意味着所有使用其晶片的高端Android手機都支援5G功能。
高通日前正式發布兩款支援5G的晶片--Snapdragon 865及765/765G。當中，Snapdragon 865採用第五代AI引擎，通過CPU+GPU+AI引擎的性能優化，將算力提升至15TOPS，處理速度比上一代晶片855提升兩倍。不過，Snapdragon 865並未內部集成5G基帶晶片，要通過同由高通出售的5G調製解調器X55連接去支援5G。Snapdragon 865將出售予三星電子的Galaxy或Google Pixel等高端Android手機。
分析指出，明年銷售的大量智能手機都支援5G，而並非只支援下一代網絡的高端、低銷量設備。假設愈多消費者持有5G手機，市場需求或將促使營運商加快5G網絡的建設計劃。
高通上月曾預測，至2020年將有2億部帶有5G的手機交付給零售商。摩根大通分析員之前亦估計，至2020年5G用戶將達到2.29億人，到2021年將增至4.62億人。
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