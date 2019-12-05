【大行報告】交銀國際料新能源汽車銷售強勁　看好吉汽

交銀國際發表報告，指雖然受到內地政府於2020年取消補貼和國內乘用車增長緩慢的影響，但預期中國的新能源汽車銷售仍將保持強勁增長。

該行指，國內、合資和高端品牌將會從明年開始陸續推出相關車型，有助舒緩國內中高端電池電動車（BEV）供應短缺的情況。

在覆蓋的個股中，該行認為吉利汽車( 00175 )是新能源汽車行業整合的主要受益者，因為其在BEV、插電混合動力車（PHEV）和油電混合動力車（HEV）上均擁有豐富的技術儲備，而且未來幾年的新能源車型陣容強大。吉利在 PHEV 和 HEV 方面的開發應有助滿足短期需求，而憑借其強大的 BEV 技術儲備，公司已為國內新能源汽車市場的長遠增長作好準備。該行給予吉汽「買入」的投資評級。

－－－－－－