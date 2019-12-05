【專家點評】鄧澤堂：油價前景未明朗

美國總統特朗普在倫敦出席北約峰會時表示，對於與中國達成貿易協議並無設下限期，更指或許等到2020年11月總統大選後，才與中方達成協議會更好，令美中簽署首輪貿易協議又出現變數，環球原油需求變得不明確。

不過，紐約期油卻未有轉弱，反而繼續錄得升幅，似乎反映市場更為關心石油輸出國組織及盟友(OPEC+)在維也納召開的會議上，會否作出減產決定。

市場消息指，沙特阿拉伯有可能推動OPEC+在該會議上同意延長減產協議，以支撐油價，為該國的國營石油巨擘沙地阿美上市定價作支持。當然，短期油價能否延續反彈，仍視乎美國能源資訊局(EIA)公布的上周美國原油庫存結果。而早前美國石油協會(API)公布的上周原油庫存減少370萬桶，減幅較市場預期的約150萬桶大，因此EIA公布的官方原油庫存數量仍有望較佳，可以留意油價動力。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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