Sensor Tower：騰訊「食雞」手遊上月營收逾12億
2019年12月05日 11:56
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調查機構Sensor Tower數據顯示，騰訊控股(00700)推出的手機遊戲《PUBG Mobile》，為11月份全球手遊收入排名第一，營收達1.58億美元(約12.32億港元)，按年增5倍，當中有51%的收入是來自中國，而來自美國及日本的收入則分別佔14%及9%。
而營收排名第二的，同樣來自騰訊的《王者榮耀》，11月營收達1.2億美元(約9.36億港元)，按年微增1%，當中94%收入來自中國，2%來自泰國。而排名第三的，是King推出的Candy Crush Saga。
此外，報告亦顯示，騰訊有份開發、由Activision Blizzard推出的遊戲《Call of Duty：Mobile》上架僅兩個月，下載量已超越1.72億次，營收達8,700萬美元(約6.78億港元)。該遊戲在美國最受歡迎，下載量達2,850萬次，佔整體約16.6%，而印度則排名第二，錄1,750萬次下載，佔整體10.2%。排名第三的巴西則錄1,200萬次下載，佔整體7%。
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