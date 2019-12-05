Sensor Tower：騰訊「食雞」手遊上月營收逾12億

而營收排名第二的，同樣來自騰訊的《王者榮耀》，11月營收達1.2億美元(約9.36億港元)，按年微增1%，當中94%收入來自中國，2%來自泰國。而排名第三的，是King推出的Candy Crush Saga。

此外，報告亦顯示，騰訊有份開發、由Activision Blizzard推出的遊戲《Call of Duty：Mobile》上架僅兩個月，下載量已超越1.72億次，營收達8,700萬美元(約6.78億港元)。該遊戲在美國最受歡迎，下載量達2,850萬次，佔整體約16.6%，而印度則排名第二，錄1,750萬次下載，佔整體10.2%。排名第三的巴西則錄1,200萬次下載，佔整體7%。

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