【大行觀點】領展具防守性　可逢低吸納

領展認為，由於公司定位中低端市場，而且大部分商場並非位於公眾活動頻繁的地區，其租戶組合受社會事件的影響較小，公司2020財年上半年(2019年4至9月)的租戶銷售仍同比增長1.4%，相對香港整體零售增長為負9.8%。我們預計公司仍可在本財年實現雙位數的租金續租調整率。

我們相信租金續租調整率無可避免會受到短期的業務干擾和消費情緒疲軟所影響，因此，我們下調了2020/2021/2022財年的每股可分派預測0.7%/3.5%/5.5%，目標價也相應下調至93.35港元(原98.88港元)。但我們預計於12月3日截止過戶後，領展將重啟單位回購(20財年下半年預算為4,700萬個基金單位)，我們認為這是一個吸納的好機會，尤其是單位價格已從7月的峰值下跌了約20%。目前單位價格相當於21財年3.8%分派息率，我們認為大部分負面因素已被消化，維持買入。

交通國際研究部

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