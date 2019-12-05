【午市重點睇】歐元英鎊向上　油價偏軟

●美匯指數跌至97.54，港匯企7.8288，離岸人民幣(CNH)低見7.0585，日圓兌美元處108.87，歐元升上1.1089，英鎊高企1.3115。金價報1,476美元。布油回落至62.93美元，紐油跌至58.21美元。道指期貨窄幅上落。

-百威亞太授出逾928萬份購股權。

-安樂工程停牌，涉內幕消息。

-富時羅素上調阿里可投資權重至逾74%。

-新股專輯：景業名邦對未來發展審慎樂觀。

●【專家點評】

●【港股格局】

●【即市分析】

●【大行報告】

-交銀國際料新能源汽車銷售強勁，看好吉汽。

-花旗首予亞盛醫藥「買入」評級。

●數目驚人！內地貓狗奴今年使費料2,020億人幣。

●亞洲股市：日股漲逾百點。

●日本經濟刺激草案額外追加4.3萬億圓預算。

●傳開雲集團洽購高檔羽絨品牌Moncler。

●新西蘭提高銀行資本要求過渡期延長至7年，紐元做好。

●高通：明年Android高端手機都支援5G功能。

●人民幣離岸價彈上7.04水平，兌港元仍企9算。

-法巴：人民幣明年底料升上6.85，中美貿戰不再升級。

-人民幣兌每美元中間價為7.0521，較上日續下調139點子，呈兩連跌。

-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息續降至1.9厘。

●港元拆息︰隔夜息續降至1.02厘。

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