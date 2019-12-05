【午市重點睇】歐元英鎊向上 油價偏軟
2019年12月05日 12:04
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●美匯指數跌至97.54，港匯企7.8288，離岸人民幣(CNH)低見7.0585，日圓兌美元處108.87，歐元升上1.1089，英鎊高企1.3115。金價報1,476美元。布油回落至62.93美元，紐油跌至58.21美元。道指期貨窄幅上落。
●恒生指數半日升86點或0.33%，報26,148點。 https://bit.ly/2DOCu3w
-百威亞太授出逾928萬份購股權。
-安樂工程停牌，涉內幕消息。
-富時羅素上調阿里可投資權重至逾74%。
-新股專輯：景業名邦對未來發展審慎樂觀。
●【專家點評】
-彭偉新：招金中線上望10元。 https://bit.ly/2RkwDe7
-古勝：港股交投轉靜，留意人幣表現。 https://bit.ly/34TslhU
-陳正犖：央行偏鷹，澳元添動力。 https://bit.ly/34RbImL
-陳蓓敏：港股底子虛弱，重磅股仲未算平！ https://bit.ly/33Td3bs
-溫灼培：擔心美國續減息，日圓趨強。 https://bit.ly/367psu6
-鄧澤堂：油價前景未明朗。 https://bit.ly/2DJcuXf
●【港股格局】
-郭家耀料重上二萬七關有難度。 https://bit.ly/2DJ2H3o
-許繹彬指升市僅屬虛火。 https://bit.ly/2OTD9Hj
●【即市分析】
-人民幣「漏氣」，內銀股變提款機。 https://bit.ly/388FdTl
●【大行報告】
-交銀國際料新能源汽車銷售強勁，看好吉汽。
-花旗首予亞盛醫藥「買入」評級。
●A股快報：滬綜指半日升9點或0.32%，報2,887點。 https://bit.ly/2LnFKa8
●數目驚人！內地貓狗奴今年使費料2,020億人幣。
●【專家分析】應付美國挑戰，中國經濟靠甚麼？ https://bit.ly/2sHjIsh
●亞洲股市：日股漲逾百點。
●日本經濟刺激草案額外追加4.3萬億圓預算。
●傳開雲集團洽購高檔羽絨品牌Moncler。
●2020年有明燈！「十大驚世」預測反預言特朗普連任？ https://bit.ly/3674njs
●新西蘭提高銀行資本要求過渡期延長至7年，紐元做好。
●高通：明年Android高端手機都支援5G功能。
●人民幣離岸價彈上7.04水平，兌港元仍企9算。
-法巴：人民幣明年底料升上6.85，中美貿戰不再升級。
-人民幣兌每美元中間價為7.0521，較上日續下調139點子，呈兩連跌。
-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續降至1.9厘。
●港元拆息︰隔夜息續降至1.02厘。
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