【高盛推介】資金追捧美團好倉
2019年12月05日 12:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周三(4日)險守100港元水平，收市跌約3%。周四(5日)早段高見102.4元後倒跌。
有券商日前與美團舉行投資者會議，當中管理層重申長期以增長策略優先。該行給予「買入」投資評級，目標價108元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，過去兩個交易日共錄得約2,980萬元資金流入，當中周三有約1,280萬元，為當日最多資金流入的認股證相關資產。進而觀察港股通資金流向，可見北水繼續追捧美團，周三錄得約1.75億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的合理行使價範圍是行使價100至120元間，即價外幅度20%以內。而當中最高槓桿的條款為約5.5倍。投資者可留意當中價外幅度約6%的貼價美團購證(13676)，行使價106.98元，2020年5月22日到期，實際槓桿5.61倍。
以及可留意亦屬當中，兼近日市場關注條款的美團購證(13913)，行使價120.1元，2020年7月28日到期，實際槓桿5.33倍，熱門條款產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(61867)，收回價94.08元，行使價91.08元，換股比率100，槓桿比率9.35倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如計劃部署認沽證，可考慮以行使價88至100元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的美團沽證(12750)，行使價89.83元，2020年4月3日到期，實際槓桿6.11倍。
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