【股匯攻略】張曦嵐：港交所騰訊反覆受壓
2019年12月05日 13:16
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民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，11月中因市場憧憬阿里巴巴(09988)上市，香港交易所(00388)股價做得幾好，11月26日最高見254元，但升勢已於當日逆轉，今個星期雖叫頂住，但趨勢上開始跟隨大市偏弱。後市要睇241元能否有支持，守穩則可維持橫行上落。至於騰訊控股(00700)走勢及部署如何？快睇短片參考專家教路！
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