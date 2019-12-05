【專家點評】楊俊文：正確解讀中美角力對股市影響

特朗普又出口術，說明了美國是要跟中國簽的不是公平的條約，而是要簽對美國有利的協議。換句話說，要簽就要簽不平等條約。

情況是美國要麼中國現在就簽不平等條約，要麼就等出年或是大選後才簽，過程中必然包括如期加關稅、封殺華為、制裁中方人士。美國財長更明言，香港和西藏政治問題是用來要挾中方的籌碼之一，所以要是簽不來香港問題勢必惡化。

回顧特朗普的發言普遍有3個方向，第一個方向是5月前突然反面，單方面大幅加中國關稅，這類表態往往是隨着非常接近達成協議的放風後出現。

第2個方向是示好姿態，往往伴隨着「和習主席是朋友」，我們兩方都很想達成協議、我們保持在對話或中方正在向美方買很多的產品等等。一般來說，投資者應保持戒心，所以日圓仍是110樓下強勢，人民幣仍是7算以上弱勢。

今次是美方第2次反面，兩次中方都有出一些反制手段如加關稅、出了制裁名單、推低人民幣匯價等。其實市場一早有共識中美談判只有拖的份兒，美方根本只是用此做藉口與中方開戰，完全無打算過停。

所以就算是否簽署都應該有準備，預計對股市匯市的衝擊將會減半，人民幣未必會穿上次低位，日圓也應不會再見104水平。港股方面，仍是在25,000至27,500點水平年結。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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