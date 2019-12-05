樓價UPDATES：太古城12月暫錄3宗成交

鰂魚涌太古城12月至今錄得3宗成交，平均實用呎價21,999港元，包括一個特色戶放盤多月，終大幅減價售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●太古城南海閣頂層連天台特色戶，實用面積552方呎，天台面積約400方呎，以兩房間隔。業主3月開始放盤，叫價1,550萬元，最終累積減250萬元，以1,300萬元易手，實用呎價23,551元。上址為原業主於1992年以288萬元買入，持貨27年帳面獲利1,012萬元。

●鰂魚涌南豐新邨錄本月首宗買賣，剛售出的6座高層G室，實用面積391方呎，為兩房間隔，外望享公園景觀，獲買家以740萬元承接，實用呎價18,926元。原業主於2013年以約495萬元入市，持貨約6年，現轉手帳面獲利約245萬元，升幅高近49%。

●筲箕灣形薈1A座中層A室兩房戶，實用面積489方呎，以開放式廚房設計，以2.2萬元獲同區客承租，實用呎租約45元。若以業主2016年購入價約939萬元計算，回報率約2.8厘。

●西灣河嘉亨灣6座低層E室，實用面積527方呎，屬兩房間隔，向東南及望單邊海景，成交價1,000萬元，實用呎價18,975元。原業主於2016年7月以740萬元買入該單位，持貨3年帳面獲利260萬元。

－－－－－－

九龍區

●紅磡環海．東岸1A座中層H室，實用面積322方呎，一房間隔，外望海景。單位於今年11月開始放售，業主原開價630萬元，經議價後減價30萬元，終以600萬元沽出，實用呎價18,634元。屋苑現時有170個單位放售，叫價由430萬元起。

－－－－－－

新界區

●元朗朗晴居1座頂層戶，實用面積739方呎，三房一套間隔，望區內市景，減價42萬元後，以758萬元沽出，實用呎價10,257元。該屋苑本月暫錄1宗成交，目前市場約有20個放盤，叫價由630萬元起。

－－－－－－