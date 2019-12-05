法國外貿銀行：人幣貶值利大於弊　對通脹影響微

市場關注中美能否在本月中加徵關稅限期前，達成首階段貿易協議。法國外貿銀行報告指出，中美的之間的「臨時協定」，本質上迴避了所有棘手的問題，諸如知識產權保護、產業政策補貼、國有企業角色及市場准入等等，全部留到後續階段。如果兩國未能達成協議，人民幣匯率可能迅速調整，但對中國經濟的總體影響有限。

該行指出，一段時間以來，中國經濟始終受到投資不振的困擾，政府實施的大部分刺激措施未能有效提振投資信心。消費者價格指數上漲，更限制人民銀行進一步寬鬆貨幣政策的空間，令經濟形勢變得更加複雜。這一背景下，人民幣貶值無疑是便捷有效、能緩解當前困境的需求政策。

目前，人民幣貶值預期減弱，一定程度上與中美可能達成貿易協定密切相關。如果中國意識到協議的機會渺茫，就可能會利用人民幣匯率貶值來刺激外需。儘管相關舉措可能會進一步推高中國的通脹，但當前內地經濟整體形勢疲軟，核心通脹偏低，目前的通脹主要是豬肉供給減少造成。匯率貶值對通脹的影響不會太大，而且有利於提高中國被加徵關稅削弱的競爭力，顯然利大於弊。

在岸人民幣(CNY)兌每美元最新報7.0513，按日升186點子。至於離岸人民幣(CNH)則報7.0469，每百港元可兌90元人民幣。

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