【即市分析】小米有動靜 能更上層樓？
2019年12月05日 15:15
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判唔知幾時先有共識，投資氣氛轉趨悲觀，港股缺乏彈力，不過部分個股似靜極思動，小米集團(01810)就係其一。
睇番小米近期股價都有少少起色，不過最值得期待的，乃集團和Oppo計劃在明年第一季推出的旗艦手機中，採用美國半導體製造商高通(Qualcomm)最新的Snapdragon 865晶片。由於高通最新晶片，將有機會包括用於人工智能任務的功能，例如識別智能手機所儲存的照片中的物體，以及用於連接5G網絡的調製解調器等。考慮到5G網絡會在今、明年推出，小米此舉正好食正5G潮流。
走勢上，小米股價近幾個月主要在8.3至9.5元水平上落，多條主要平均線已交纏多時，走勢中性，候低買Call值博率較大，可選擇小米海通購(24083)，2020年12月到期，行使價9.38元，實際槓桿約3.7倍，溢價約19%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。