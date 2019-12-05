【即市分析】小米有動靜　能更上層樓？

睇番小米近期股價都有少少起色，不過最值得期待的，乃集團和Oppo計劃在明年第一季推出的旗艦手機中，採用美國半導體製造商高通(Qualcomm)最新的Snapdragon 865晶片。由於高通最新晶片，將有機會包括用於人工智能任務的功能，例如識別智能手機所儲存的照片中的物體，以及用於連接5G網絡的調製解調器等。考慮到5G網絡會在今、明年推出，小米此舉正好食正5G潮流。

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