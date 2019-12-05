新地推新租務品牌　兩項目涉421伙　每年收租逾2億

新鴻基地產Signature Homes總經理官曉霓表示，集團推出「TOWNPLACE本舍」新品牌，主打流動性高的新世代，包括本地及外國年輕專才，透過精心選址、設計、多元化租賃模式及完善配套等多方面優勢，吸納新市場。

品牌目前有兩個項目，合共提供421個單位，包括開放式戶至四房戶，主打的一房戶佔五成，兩房戶則佔三成，租期一個月起，或以年計。兩項目合共計算，預計全年租金收入逾2億港元。

她指出，中環堅道18號TOWNPLACE SOHO，將於2020年首季落成及推出招租，稍後將公布租金細節。項目樓高30層，提供293伙，包括開放式戶至四房戶，建築面積356至1,299方呎，實用面積286至1,092方呎。

至於另一個為堅尼地城卑路乍街97號TOWNPLACE KENNEDY TOWN，前稱為雋庭，樓高45層，提供128伙，包括一房至三房戶，建築面積463至1,025方呎，實用面積345至834方呎。該項目於去年底已推出市場，目前出租率近100%，過去一年租金有增長。

問及未來有否機會把物業轉為推出發售，她表示，本舍這個新品牌已籌備兩年，旗下項目將會作長線投資物業，與政府推出空置稅無關。

對於租務市場方面，她表示，近月市況回軟，惟旗下出租物業的表現穩定，走勢則要視乎未來市況動向。

－－－－－－