【fb直播】港股彈力欠奉？
2019年12月05日 16:12
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中美貿易談判突然又轉趨樂觀，港股周四(5日)高開237點，其後回順，升幅曾縮至百點以內。大市似乎無乜力水向上，究竟等緊啲咩呢？
大行花旗指，內房股今年第4季表現強於大市，預計升勢會延續至明年，當中首選融創中國(01918)、華潤置地(01109)等。多間內房今個月公布的合同銷售數字亦表現亮麗，於高基數的環境下，真係可以維持到增長？
阿里巴巴(09988)獲富時羅素指數提高可投資權重，亦獲高盛首次給予「確信買入」評級，12個月目標價252元，潛在升幅達3成！前景真係有咁好？
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