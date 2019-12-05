【市後重點睇】美匯偏軟 道期向好
2019年12月05日 16:15
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(美聯社圖片)
美匯指數97.55上落，港匯報7.8289，日圓兌美元反覆處108.87，離岸人民幣(CNH)低見7.0585，最新回升至7.0453。歐元及英鎊維持升勢，分別報1.1084及1.3134。金價報1,475美元。布油報62.93美元，紐油守58.28美元。道指期貨升49點。
●市後關注點
-18:00 歐元區10月零售銷售、歐元區第3季國內生產總值(GDP)終值
-21:30 美國上周首次申領失業救濟人數、美國10月貿易赤字
-23:00 美國10月工廠訂單、美國10月耐用品訂單終值
●恒生指數全日收報26,217點，升154點或0.59%。手機設備股炒上，瑞聲科技飆6.76%，舜宇漲5.3%。https://bit.ly/2LojlcQ
-【大行報告】瑞信上調舜宇目標至146元。
●A股快報：滬綜指收升0.7%，無線耳機股做好。
●亞洲股市：日股漲164點，韓股跌0.3%。
●【專家點評】楊俊文：正確解讀中美角力對股市影響。https://bit.ly/388fOJh
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●新股專輯：傳時代鄰里下周招股，集資逾9.3億元。
●財庫局：未來或檢討紓困措施針對範疇。
●集友銀行再推港元定存優惠，息率達2.68厘。
●法國外貿銀行：人幣貶值利大於弊，對通脹影響微。
●通脹超標！印度意外維持利率不變，經濟料僅增5%。
●地政總署：11月底止累計清理約12公頃非法佔用政府土地。
●新地推新租務品牌，兩項目涉421伙，每年收租逾2億。
●新盤混戰：嘉峯匯暫錄逾900票，不乏大手客。
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