【fb直播】港人移民、移居熱點攻略！

相信近月不少香港人萌生移民念頭，有移民顧問指出，近日查詢者較上年同期多達5倍，而辦理移民者亦增1倍。

港人以往的移民熱門地點，以英、美、澳及加為主，但這些國家近年提高移民門檻，要取得當地居留權的難度愈來愈高。因此，近年港人開始流行移民及移居至亞洲地區，例如馬來西亞、泰國及台灣等。

其中，馬來西亞生活指數低，而且可以用廣東話及英語於當地溝通，成為熱門選擇之一。該國於2002年推出「第二家園」計劃(MM2H)，申請人若符合指定條件，便可長期居留，申請者的孩子更可以享受當地教育，成年人於投資、買樓等，也能享有稅務優惠。

至於另一熱點台灣，近日亦成為移居詢問度極高的地點。有意移民台灣的港人可申請投資移民，申請人需要在台灣投資600萬元新台幣，通過審查後，即可獲得居留證，並需要在台灣連續居住滿1年，符合一定條件後，便可申請定居證入籍台灣。

歐洲方面，葡萄牙亦成為港人熱門移民地，因為申請門檻低、亦不用長期坐「移民監」、氣候亦跟香港相似，加上葡萄牙是申根成員國及歐盟成員國，獲得居留權後，便可自由通行歐洲申根國家。

葡萄牙政府於2012年頒布新移民法，「黃金簽證」(Golden Residence Permit Program)容許非歐盟國家公民，於葡萄牙買樓或作金融投資來換取居留權，從而吸引資金刺激當地經濟。符合資格並完成指定交易後，申請人便可獲得居留許可，每年只需要住滿7日，5年後便可申請永久居留權，參加及通過葡萄牙語考試，第6年即可選擇申請入籍葡萄牙。

AP世界物業投資行政總裁莫佩雯透露：「市場對移民、移居的需求有增無減，因此我們很榮幸與景鴻環球集團達成合作協議，預計會每周於展銷廳舉辦由景鴻環球集團主講，不同題目、不同國家的移民資訊講座。」

景鴻環球集團有限公司董事長關景鴻博士稱：「希臘是歐洲購房移民國家中投資門檻最低的一國，僅需要25萬歐元，而且是可一步到位取得永居身份。為了令投資者更了解希臘樓市投資前景，特別跟AP世界物業投資共同舉辦希臘移民及投資體驗團，讓客人親身感受當地的環境。」

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日期：12月7日(六)

時間︰下午2時至下午4時

地點︰AP世界物業展銷廳 觀塘敬業街55號皇廷廣場29B